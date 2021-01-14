Стали известны дата и место прощания с актером Гусевым

«Прощание состоится в здании театра по адресу проспект Вернадского 125, Театр на Юго-Западе, в 11 часов утра. И в час дня в церкви Архангела Михаила — это напротив театра, будет проходить отпевание», — пояснил он.

Леушин уточнил, что Гусева похоронят скорее всего на кладбище в Домодедове — в этом районе артист жил последние несколько лет. Похороны пройдут 16 января.

Дмитрий Гусев скончался 13 января — его обнаружили за рулем своей машины на проезжей части. По предварительно информации, причиной смерти стал сердечный приступ. После этого автомобиль врезался в тротуар и начал дымится. При этом коллеги актера рассказали «360», что он не жаловался на проблемы со здоровьем, и никто на съемочной площадке не замечал, чтобы у Гусева были приступы.

Однако проблемы с сердцем могут начаться даже у молодых. Их не всегда можно предотвратить, потому что нередко болезнь связана с генетическими причинами. При этом не стоит игнорировать непродолжительные симптомы — это может привести к более серьезным последствиям.