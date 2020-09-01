Фанаты назвали солистку Little Big разлучницей Ильича с женой

Фронтмен Little Big Илья Прусикин (Ильич) сообщил о разводе с певицей Ириной Смелой. После этого пользователи соцсетей ополчились против солистки группы Софьи Таюрской. Ее стали называть вероятной разлучницей звездной пары.

«Соня, не ты ли стала яблоком раздора в семье Ильи и Иры? Очень грустно, что так произошло», — написал под последним постом Таюрской в Instagram один из подписчиков.

«Сонь, как ты отреагировала на развод Ильи с Ирой? Была ли ты поводом для этого?» — задался вопросом другой поклонник.

«Только после долгих лет замужества ты поймешь и поставишь себя на ее место», — отметили в комментариях.

«Что, она с Ильичем теперь?» — написал поклонник группы.

Но нашлось и большое количество тех, кто поддержал Таюрскую. Пользователи посоветовали ей не обращать внимание на негатив, а людей призвали не лезть в чужую жизнь.

«Сонь, сейчас могу пожелать тебе только железных нервов. Ну или просто не читай комментарии. **** (Много — прим.ред.) людей будут винить тебя в разводе Ильи и Иры», — подчеркнули под постом.

«Люди, опомнитесь! Вам нравится творчество или нравится заглядывать под чужое одеяло?» — поддержал другой подписчик.

Исполнительница тоже не осталась в стороне. Она удалила некоторые оскорбительные комментарии и объяснила, что на страницу заходят ее родственники.

«Люди ведут себя как животные! Я буду удалять все комментарии с оскорблениями как минимум потому, что это читает моя семья, моя бабушка! Если вы хотите меня пооскорблять — пишите мне в директ!» — заявила солистка.

Ранее Прусикин и Смелая опубликовали видеообращение, где рассказали о своем разводе. При этом они отметили, что разойтись хотели давно, а сейчас остаются в хороших отношениях.