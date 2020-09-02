Стала известна дата прощания с Борисом Клюевым

Церемония прощания с народным артистом России Борисом Клюевым может пройти 4 сентября в Малом театре. Об этом сообщила директор театра Тамара Михайлова.

«Предположительно, прощание с Борисом Владимировичем пройдет в пятницу», — привело слова Михайловой РИА «Новости».

Директор театра добавила, что позже станет известна информация о кладбище, где похоронят народного артиста.

Борис Клюев ушел из жизни 1 сентября в возрасте 76 лет. Причиной смерти стала тяжелая болезнь, с которой артист боролся последние годы. Клюев за время своей актерской карьеры успел сыграть множество ролей в кино и театре. Он перевоплощался в графа Рошфора в кинофильме «Д’Артаньян и три мушкетера» и Майкрофта Холмса в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Кроме того, он запомнился зрителям яркой ролью в ситкоме «Воронины».

Клюев служил в театре до самой смерти. Он готовился к премьере спектакля «Большая тройка (Ялта-45)» в Малом театре. До премьеры он не дожил всего два дня.