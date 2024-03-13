13 марта 2024, 12:51
Стала известна сумма заработка Пугачевой в России
Пугачева заработала 20 млн рублей после выхода альбома на российской платформе
Певица Алла Пугачева заработала 20 миллионов рублей на одной из российских цифровых платформ за два дня после выхода альбома. О заработке артистки рассказала ее приятельница в интервью с kp.ru.
Знакомая артистки отметила, что Примадонна давно не издавала песни. Более того, она не знала, что можно получать деньги благодаря скачиваниям композиций в интернете.
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«Каково же было ее удивление, когда только на одной музыкальной российской платформе за два дня она заработала на скачиваниях нового альбома более 20 миллионов рублей. И это только на одной цифровой площадке, а их у нас немало», — поделилась женщина.
По ее словам, Пугачева в среднем получила порядка 10 миллионов рублей за день от каждой из отечественных платформ. При этом выпущенные песни вовсе не новые, а просто лежали у нее в архиве.
Ранее Пугачеву призвали лишить денег из России. Депутат Алексей Журавлев потребовал признать певицу иностранным агентом.
Алла Пугачева
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