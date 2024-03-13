Знаменитости 13 марта 2024, 12:51 Стала известна сумма заработка Пугачевой в России Пугачева заработала 20 млн рублей после выхода альбома на российской платформе Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Певица Алла Пугачева заработала 20 миллионов рублей на одной из российских цифровых платформ за два дня после выхода альбома. О заработке артистки рассказала ее приятельница в интервью с kp.ru.

Знакомая артистки отметила, что Примадонна давно не издавала песни. Более того, она не знала, что можно получать деньги благодаря скачиваниям композиций в интернете.

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«Каково же было ее удивление, когда только на одной музыкальной российской платформе за два дня она заработала на скачиваниях нового альбома более 20 миллионов рублей. И это только на одной цифровой площадке, а их у нас немало», — поделилась женщина.

По ее словам, Пугачева в среднем получила порядка 10 миллионов рублей за день от каждой из отечественных платформ. При этом выпущенные песни вовсе не новые, а просто лежали у нее в архиве.

Ранее Пугачеву призвали лишить денег из России. Депутат Алексей Журавлев потребовал признать певицу иностранным агентом.