Стала известна судьба ослепшей Малявиной

Он пояснил, что не видел артистку семь лет. По его данным, сестра Малявиной запретила к ней пускать кого-либо без ее разрешения.

«Ее напрочь изолировали от кого только можно, и самым бесчеловечным образом делают из нее растение какое-то», — рассказал Зайцев.