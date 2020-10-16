16 октября 2020, 17:32
Стала известна судьба ослепшей Малявиной
Актриса Валентина Малявина сейчас живет в частном пансионате. Она ослепла, а ее психологическое состоянии не стабильно, поэтому к ней почти никого не пускают. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на близкого друга актрисы Александра Зайцева.
Он пояснил, что не видел артистку семь лет. По его данным, сестра Малявиной запретила к ней пускать кого-либо без ее разрешения.
«Ее напрочь изолировали от кого только можно, и самым бесчеловечным образом делают из нее растение какое-то», — рассказал Зайцев.