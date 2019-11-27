Стала известна стоимость новогодних корпоративов Ротару в России

Сын Софии Ротару: выступит там, где захотят ее видеть, а остальным — бог судья Подробнее

По данным издания, гонорар Ротару за новогодний корпоратив составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей). При этом есть дополнительные транспортные расходы на дорогу ее коллектива.

«Экономика сегодня» подсчитала, что общая стоимость размещения и проезда превышает 15 тысяч долларов, не считая пяти тысяч долларов за вагон-салон для самой артистки.

«Коллектив певицы из разных городов, поэтому и билеты в смете обозначены из разных населенных пунктов. Кроме того, обозначен перелет бизнес-классом для сестры певицы Аурики. <…> Но шла речь и о возможных скидках — все обсуждается», — добавил инсайдер.