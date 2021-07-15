Стала известна реакция Пугачевой на смерть ее бывшего мужа Стефановича

Певица Алла Пугачева жалеет о смерти бывшего мужа режиссера и сценариста Александра Стефановича. Об этом рассказал продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

«Если кто-то думает, что Пугачева рада смерти Стефановича в связи с тем, что теперь он больше не будет рассказывать на ток-шоу подробности их личной жизни, он глубоко заблуждается. Она сейчас сочувствует, она жалеет. Но она не радуется», — рассказал он News.ru.

Андрей Разин также назвал артистку хорошим и порядочным человеком. Продюсер отметил, что из всех пяти официальных мужей певицы Стефанович показал себя самым непорядочным. По его словам, женщина может быть сильной только тогда, когда ее окружают нормальные мужчины. Разин к числу нормальных мужей записал Максима Галкина, Филиппа Киркорова он назвал достойным, Евгения Болдина — прекрасным, а Миколаса Орбакаса — одним из лучших выборов в жизни Аллы Пугачевой. Стефанович, по его мнению, предатель.

Актриса Ольга Погодина назвала смерть Александра Стефановича кошмарной новостью. Она призналась, что работала с режиссером с ранней юности.