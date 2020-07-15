Стала известна причина смерти звезды сериала «Хор» Наи Риверы

8 июля Ривера и ее четырехлетний сын Джози плавали по озеру на лодке. Позже ребенка нашли на плавсредстве одного. По его словам, мама нырнула в воду, после чего не смогла выплыть. Спустя несколько дней тело 33-летней девушки обнаружили в воде.

Уточняется, что она скончалась от утопления в результате несчастного случая. По заключению судмедэксперта округа Вентура в штате Калифорнии, состояние тела актрисы соответствует времени, в течение которого оно было под водой. Вскрытие не показало травматических повреждений либо признаков заболевания, пишет «Газета.ру».

В документе указано, что в настоящий момент нет оснований полагать, что причиной смерти Риверы могло стать употребление алкоголя или наркотических средств.

Актриса играла в таких телесериалах как «Принц из Беверли-Хиллз», «Дела семейные», «Live Shot» и «Спасатели Малибу». Популярность ей принесла роль чирлидерши Сантаны Лопес в музыкальном телесериале «Хор». В 2010 году Ривера вошла в список «100 самых сексуальных женщин» по версии журнала «Maxim».