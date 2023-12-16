Знаменитости 16 декабря 2023, 01:19 Звезда «Друзей» Мэтью Перри умер от сильного воздействия наркотика New York Times: актер Мэтью Перри умер от острого воздействия кетамина IMAGO/Katie Godowski

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Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри умер от острого воздействия кетамина. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на судебно-медицинского эксперта Лос-Анджелеса.

Отчет о вскрытии опубликовали 15 декабря. В организме артиста также обнаружили опиоид бупренорфин. Судмедэксперт указал воздействие этого вещества в качестве фактора, который привел к смерти Перри.

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Согласно отчету, актер проходил инфузионную терапию кетамином. Последнюю процедуру провели примерно за полторы недели до его смерти. На получение результатов вскрытия ушли месяцы. Эксперты предупреждали, что для тщательного токсикологического обследования потребуется много времени.

В октябре Мэттью Перри обнаружили мертвым в его домашнем джакузи. Полиция не нашла следов насильственной смерти и наркотических веществ на месте произошедшего.