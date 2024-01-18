Знаменитости 18 января 2024, 03:27 Стала известна причина смерти актера из «Улиц разбитых фонарей» Вонтова Причиной смерти Александра Вонтова, предположительно, стал сердечный приступ РИА «Новости»

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Заслуженный артист России Александр Вонтов скончался, предположительно, от сердечного приступа. Об этом сообщили на сайте MordovMedia.ru.

«По неподтвержденной информации причиной смерти стал сердечный приступ», — отметили на сайте, добавив, что дата и место прощания с актером станут известны позднее.

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Сообщение о смерти актера разместила на своем сайте пресс-служба театра имени Комиссаржевской, где Вонтов служил с 1977 года. Здесь он сыграл более 80 ролей. Помимо этого, Вонтов активно снимался в сериалах и кино. Самой заметной работой стала его роль в картине «Зоя», где он сыграл Иосифа Сталина. Еще он снимался в сериалах «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей».