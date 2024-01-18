18 января 2024, 03:27
Стала известна причина смерти актера из «Улиц разбитых фонарей» Вонтова
Причиной смерти Александра Вонтова, предположительно, стал сердечный приступ
Заслуженный артист России Александр Вонтов скончался, предположительно, от сердечного приступа. Об этом сообщили на сайте MordovMedia.ru.
«По неподтвержденной информации причиной смерти стал сердечный приступ», — отметили на сайте, добавив, что дата и место прощания с актером станут известны позднее.
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Сообщение о смерти актера разместила на своем сайте пресс-служба театра имени Комиссаржевской, где Вонтов служил с 1977 года. Здесь он сыграл более 80 ролей. Помимо этого, Вонтов активно снимался в сериалах и кино. Самой заметной работой стала его роль в картине «Зоя», где он сыграл Иосифа Сталина. Еще он снимался в сериалах «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей».
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