29 марта 2024, 01:32
Стала известна причина смерти актера из «Молодежки» Юрия Ваксмана
РБК: актер из «Молодежки» Ваксман мог умереть из-за остановки сердца
Причиной смерти ярославского актера и продюсера Юрия Ваксмана стала, по предварительной информации, остановка сердца. Об этом РБК сообщили в Ярославском камерном театре.
Коллеги покойного пообещали, что сообщат о месте прощания с актером на сайте театра и в социальных сетях.
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Заслуженный работник культуры России, актер и продюсер Юрий Ваксман скончался на 63-м году жизни.
Юрий Михайлович не только работал в театре, но также снимался в фильмах и сериалах. В их числе — «Раневская», «Майор Гром: Чумной Доктор», «По законам военного времени 3» и «Молодежка».
Ранее певица Ирина Понаровская призналась, что у нее чуть не отказали почки из-за жесткой диеты в молодости. По ее словам, она могла умереть.
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