Знаменитости 29 марта 2024, 01:32 Стала известна причина смерти актера из «Молодежки» Юрия Ваксмана РБК: актер из «Молодежки» Ваксман мог умереть из-за остановки сердца Freepik

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Причиной смерти ярославского актера и продюсера Юрия Ваксмана стала, по предварительной информации, остановка сердца. Об этом РБК сообщили в Ярославском камерном театре.

Коллеги покойного пообещали, что сообщат о месте прощания с актером на сайте театра и в социальных сетях.

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Заслуженный работник культуры России, актер и продюсер Юрий Ваксман скончался на 63-м году жизни.

Юрий Михайлович не только работал в театре, но также снимался в фильмах и сериалах. В их числе — «Раневская», «Майор Гром: Чумной Доктор», «По законам военного времени 3» и «Молодежка».

Ранее певица Ирина Понаровская призналась, что у нее чуть не отказали почки из-за жесткой диеты в молодости. По ее словам, она могла умереть.