Стала известна причина госпитализации Леры Кудрявцевой

На днях телеведущую Леру Кудрявцеву увезли в больницу со съемок шоу. Там она пробыла несколько дней. Врачи не сразу назвали диагноз пациентки. Об этом рассказали в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Сестра знаменитости Оксана Жукова узнала о произошедшем от ее мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Родственница Кудрявцевой отметила, что у них хорошая генетика, поэтому была уверена, что с Лерой все в порядке. Спустя некоторое время стало известно, что звезда почувствовала себя плохо из-за переутомления и переживаний, написал сайт «Дни.ру».

Здоровью Кудрявцевой ничего не угрожало, и ее отправили домой. Отмечается, что медики провели серьезное обследование знаменитости, но обнаружить конкретные причины обморока не получилось.

Пока Лера лежала в лечебном учреждении, произошел неприятный инцидент. В ее палату ворвался незнакомец. Мужчина сразу же подошел к ее кровати. Кудрявцева призналась, что давно не испытывала такого страха. Женщина спросила, не заблудился ли незваный гость. Однако мужчина промолчал.

Звезда обратила внимание на его футболку — через нее просачивалась кровь. Телеведущая смогла выставить незваного гостя за дверь из палаты и закрыться. Несмотря на это, он попытался вновь проникнуть в помещение.