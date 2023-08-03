Знаменитости 03 августа 2023, 13:13 Стала известна предварительная причина смерти Мирошниченко Telegram-канал Mash: актриса Мирошниченко скончалась из-за полиорганной недостаточности РИА «Новости»

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Известная актриса Ирина Мирошниченко, которой не стало 3 августа, умерла из-за полиорганной недостаточности вследствие септического шока. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Это заболевание является осложнением тяжелой инфекции, при котором артериальное давление снижается до критической отметки, а ткани почти не пропускают кислород.

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«Осложнения развились из-за воспаления внутренней оболочки сердца. Кроме того, у актрисы обнаружили опухоль в области головного мозга», — указали в публикации.

О смерти Мирошниченко на 82-м году жизни стало известно в четверг, 3 августа. Ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий подтвердил «360» кончину актрисы.

Широкому кругу зрителей Мирошниченко была известна по ролям в сериалах «Зимняя вишня», «Тайны мадам Вонг», «Меры пресечения» и «Кремлевские курсанты». На большом экране она дебютировала в 1963 году в роли Кати в картине «Я шагаю по Москве».