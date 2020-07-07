Стала известна настоящая причина развода Аллегровой с танцовщиком Капустой

Сестра танцовщика Игоря Капусты Галина рассказала о настоящей причине его развода с российской певицей Ириной Аллегровой. По ее словам, у артистки скверный характер, а также есть вредные привычки.

Этот брак для Аллегровой стал четвертым. Как писали СМИ, певица объясняла, что рассталась с возлюбленным по причине его измен. Родственница Игоря считает, что у знаменитости настоящая звездная болезнь, которая сказывалась на отношениях пары.

Галина вспомнила, что певица постоянно оскорбляла и унижала своего супруга. Помимо прочего, Аллегрова нередко приходила с мероприятий в состоянии алкогольного опьянения, сообщил сайт «Утро.ру».

«Кто ты, и кто я!», — цитирует Аллегрову сестра Капусты.

По ее словам, это самые обидные слова, которые может услышать мужчина от своей любимой женщины. Родственница бывшего мужа певицы подчеркнул, что Аллегрову вдохновляла любовь, однако сберечь отношения она не смогла. Он отметила, что Игорь хотел заниматься балетом, а артистка не дала ему этого сделать. В связи с неудачами в карьере Капусты они стали социально неравны. Супруги прожили вместе около 20 лет.

Весной 2018 года Капуста скончался в одной из больниц Санкт-Петербурга. Он подхватил инфекцию. Осложнением болезни стало воспаление легких.