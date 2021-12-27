Стала известна известна причина смерти бывшего шеф-редактора Tatler

Бывший шеф-редактор журнала Tatler Эдуард Дорожкин умер из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил StarHit.

По информации издания, официальной причиной смерти Дорожкина в 45 лет стала сердечная недостаточность. Заболевание развилось у него из-за перенесенного COVID-19, после которого у Дорожкина появился тромб. Об этом также писал журналист Павел Пряников в своем блоге в Теlеgrаm. Тело Дорожкина обнаружила в его же квартире мать.

О смерти Дорожкина стало известно 26 декабря. О случившемся написала на своей страницы в Facebook коллега одного из основателей светской журналистики Аннета Решетова.

«Эдуарда больше нет. Наша сентябрьская фотография. И в это невозможно поверить», — сообщила Решетова, приложив к посту свое совместное с журналистом фото.

Вместе с другими коллегами свои соболезнования выразила и телеведущая Ксения Собчак.

Дорожкин занимал руководящие должности в изданиях L’Officiel и Tatler, выпускал газеты «На Новой Риге Life», а также писал для «Ведомостей».