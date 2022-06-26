Стала известна дата проведения церемонии прощания с Шатуновым

Поклонники певца Юрия Шатунова смогут отправить его в последний путь 26 июня. Церемония прощания с бывшим солистом группы «Ласковый май» пройдет в зале Троекуровского кладбища. Об этом сообщил пресс-секретарь артиста Аркадий Кудряшов.

«Прощание с Юрием Шатуновым состоится 26 июня с 10:00 до 15:00 по московскому времени в помещении Прощального зала Троекуровского кладбища», — сказал Кудряшов в разговоре с ТАСС.

Он добавил, что на церемонии будут присутствовать родственники певца. Семья Шатунова планирует приехать в Москву из Германии. Близкие простятся с артистом позже в закрытом режиме.

Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище во вторник, 28 июня. Исполнитель ушел из жизни в ночь на 23 июня. Ему было 48 лет. Причиной смерти Шатунова стал обширный инфаркт.

Как сообщил представитель артиста, певец скончался в машине скорой помощи во время госпитализации. По словам врача, Шатунова привезли в состоянии клинической смерти. За его жизнь боролись в течение полутора часов, но медикам так и не удалось его спасти.