Стала известна дата прощания с Виктором Коклюшкиным

Прощание с писателем-сатириком Виктором Коклюшкиным состоится 14 ноября в Малом зале Клуба писателей Центрального дома литераторов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к семье писателя.

«Прощание состоится 14 ноября в 12:00 в Малом зале Клуба писателей ЦДЛ», — сказал собеседник агентства.

О смерти Виктора Коклюшкина стало известно 12 ноября. Он скончался из-за острой сердечной недостаточности в возрасте 75 лет.

Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. Он начал литературную деятельность более 50 лет назад — с публикаций юмористические рассказов в «Литературной газете» и других периодических изданиях. С 1980-го года он начал писать юмористические тексты для эстрады. С его монологами выступали Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова, Елена Степаненко.

Зрители запомнили Коклюшкина благодаря его харизме, необычному голосу и защите маленького человека. Он выступал в разных юмористических передачах, в числе которых «Аншлаг», «Смехопанорама», «Кривое зеркало», «Смеяться разрешается», «Измайловский парк» и «Клуб юмора».