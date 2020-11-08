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    08 ноября 2020, 20:31

    Стала известна дата похорон Михаила Жванецкого

    Нина Петлинова

    Михаила Жванецкого похоронят в Москве 9 ноября. Церемония пройдет в закрытом режиме из-за пандемии коронавирусной инфекции.
    Стала известна дата похорон Михаила Жванецкого

    Об этом «Интерфаксу» рассказал представитель писателя Олег Сташкевич.

    «Похороны пройдут завтра, но прощания не будет по понятным причинам, мероприятие полностью будет закрытое. Завтра и в Москве», — сказал он.

    О смерти Михаила Жванецкого стало известно 6 ноября. Писатель-сатирик скончался после продолжительной болезни. Ему было 86 лет. В октябре 2020 года он принял решение уйти со сцены и закрыть свою авторскую передачу. Жванецкий объяснял, что сделал это из-за возраста и состояния здоровья.

    «Царьград» отметил, что точная причина смерти сатирика пока не известна. Он мог умереть из-за болезни или из-за преклонного возраста. Смерть Жванецкого шокировала многих знаменитостей. Владимир Познер признался, что сатирик был для него очень близким человеком. А ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая назвала его уход огромной утратой.

    Со смертью Михаила Жванецкого осталось совсем мало представителей советского юмора. Однако юмор, как и остальная жизнь, не стоит на месте. «360» разобрался, как он изменился за прошедшие годы и выяснил, можно ли считать сатириков прошлого века стендаперами.