Стала известна дата похорон Михаила Жванецкого

Михаила Жванецкого похоронят в Москве 9 ноября. Церемония пройдет в закрытом режиме из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом «Интерфаксу» рассказал представитель писателя Олег Сташкевич.

«Похороны пройдут завтра, но прощания не будет по понятным причинам, мероприятие полностью будет закрытое. Завтра и в Москве», — сказал он.

О смерти Михаила Жванецкого стало известно 6 ноября. Писатель-сатирик скончался после продолжительной болезни. Ему было 86 лет. В октябре 2020 года он принял решение уйти со сцены и закрыть свою авторскую передачу. Жванецкий объяснял, что сделал это из-за возраста и состояния здоровья.

«Царьград» отметил, что точная причина смерти сатирика пока не известна. Он мог умереть из-за болезни или из-за преклонного возраста. Смерть Жванецкого шокировала многих знаменитостей. Владимир Познер признался, что сатирик был для него очень близким человеком. А ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая назвала его уход огромной утратой.

Со смертью Михаила Жванецкого осталось совсем мало представителей советского юмора. Однако юмор, как и остальная жизнь, не стоит на месте. «360» разобрался, как он изменился за прошедшие годы и выяснил, можно ли считать сатириков прошлого века стендаперами.