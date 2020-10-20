Стал известен возраст солистки «Френдзоны» Мэйби Бэйби

Певица с псевдонимом Мэйби Бэйби тщательно скрывает свой возраст и старается создать впечатление несовершеннолетней. Кроме того, она придерживается имиджа подростка.

По данным издания, на самом деле артистке 25 лет. Настоящее имя девушки Виктория Лысюк, родилась она в Белорусии. В Россию переехала еще в 2012 году и тогда же поступила в институт.