Стал известен рецепт любимого блюда принцев Уильяма и Гарри в детстве

По данным информагентства, Макгрейди готовил для королевской семьи еще при принцессе Диане. По его словам, в детстве юные принцы любили курицу с рожками и сырами, но зелень им не нравилась, поэтому с любимым блюдом им подавали брокколи. Повар раскрыл рецепт этого кушанья.

В начале в течение 30-45 минут нужно запечь курицу в разогретой духовке. Что касается соуса, то он включает в себя три четверти стакана сливок и молока, две чайные ложки муки и столько же сливочного масла.

После того, как соус загустеет к нему добавляется полстакана пармезана и 250 граммов сыра. Его надо поперчить и посолить. Макароны кладутся на сковородку к соусу. Все это перемешивается, посыпается сыром и ставится на 20 минут в духовку.

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