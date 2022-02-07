Стал известен размер пенсии российских знаменитостей

Российские звезды наравне с другими жителями страны получают пенсионные выплаты. Но их сумма может разниться, так как складывается из различных факторов. ИА Nation News рассказало, сколько денег от государства получают знаменитости, достигшие пенсионного возраста.

Пенсия ведущего капитал-шоу «Поле чудес» Леонида Якубовича составляет 23 тысячи рублей. При этом его стаж — 60 лет. Неизвестно, получает ли ведущий прибавку к пенсии за звание «Народный артист СССР» в размере 30 тысяч рублей. С учетом всех доплат, сумма может составлять 53 тысячи рублей.

Михаил Боярский получает пенсионную выплату в размере 20 тысяч рублей. По словам самого артиста, на эти деньги он может приобрести все самое необходимое.

Пенсия же примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой довольно высокая в сравнении с пенсией коллег. Ей выплачивают 47 тысяч рублей. При этом деньги она направляет на благотворительность.

Певец Лев Лещенко не раз заявлял, что также получает довольно высокую выплату от государства — 30 тысяч рублей вместе с надбавками. Основной его доход складывается из концертной деятельности, поэтому денег на жизнь артисту хватает.