22 ноября 2023, 16:36
Стал известен гонорар сына Михаила Круга за новогодний корпоратив
Mash: сын Михаила Круга выступит на новогоднем корпоративе за 400 тысяч рублей
Сын знаменитого российского певца Михаила Круга Александр готов выступить на предстоящих новогодних корпоративах за круглую сумму. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Стоимость выступления 21-летнего исполнителя обойдется заказчикам в 400 тысяч рублей. За эту сумму он споет собственную песню, а также пять популярных композиций отца.
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За появление Александра на концерте с матерью Ириной Круг придется выплатить 1,7 миллиона рублей: они готовы исполнить песни «Вот и все», «Жиган-лимон», «Тишина», «Девочка-пай» и другие.
По информации источника, в настоящее время Ирина Круг и Александр уже выступают на частых вечерниках в разных городах страны, их концертный график заполнен до 20 декабря.
Ранее исполнитель Shaman рассказал, как творчество Михаила Круга помогло в начале карьеры. По его словам, во время первых выступлений в ресторане города Новомосковск посетители часто заказывали перепев песен шансонье.
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