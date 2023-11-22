Знаменитости 22 ноября 2023, 16:36 Стал известен гонорар сына Михаила Круга за новогодний корпоратив Mash: сын Михаила Круга выступит на новогоднем корпоративе за 400 тысяч рублей РИА «Новости»

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Сын знаменитого российского певца Михаила Круга Александр готов выступить на предстоящих новогодних корпоративах за круглую сумму. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Стоимость выступления 21-летнего исполнителя обойдется заказчикам в 400 тысяч рублей. За эту сумму он споет собственную песню, а также пять популярных композиций отца.

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За появление Александра на концерте с матерью Ириной Круг придется выплатить 1,7 миллиона рублей: они готовы исполнить песни «Вот и все», «Жиган-лимон», «Тишина», «Девочка-пай» и другие.

По информации источника, в настоящее время Ирина Круг и Александр уже выступают на частых вечерниках в разных городах страны, их концертный график заполнен до 20 декабря.

Ранее исполнитель Shaman рассказал, как творчество Михаила Круга помогло в начале карьеры. По его словам, во время первых выступлений в ресторане города Новомосковск посетители часто заказывали перепев песен шансонье.