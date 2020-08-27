Стал известен гонорар Ивлеевой в «Орле и решке»

За каждый выпуск знаменитость получает 400 тысяч рублей, а за рекламную компанию — 500 тысяч рублей. Вместе с ней программу ведет ее подруга Юлия Коваль. Ее гонорар за выпуск составил 100 тысяч рублей.

По предварительным данным, в сезоне будет 20 серий. Два выпуска уже отсняты. В программу Ивлееву вернули благодаря активности ее поклонников, которые очень этого хотели.

Ранее Ивлеева случайно рассказала, где будут снимать новый сезон телепередачи «Орел и решка». Канал не хотел раскрывать место съемок, но супруга Элджея нарушила эти планы. Правда, случайно.

Ведущая показала фото со съемок нового выпуска шоу «Орел и решка». Блогер опубликовала вид с горы, лавку с книгами, необычное крыльцо и памятник туристке.

Пользователи поинтересовались, где Ивлеева нашла такие необычные и уютные достопримечательности. Внимательные подписчики обратили внимание, что на одной из фотографий Ивлеева случайно показала название города — на палатке написано «Скопье».