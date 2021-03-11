Основатель кондитерской фабрики Коркунов стал банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя шоколадной фабрики «А. Коркунов» и совладельца казанского «Анкор банка» Андрея Коркунова. Об этом говорится в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

В отношении должника суд ввел процедуру реализации имущества. Более подробной информации на сайте пока не опубликовано.

Заявление о банкротстве от имени банка подало Агентство по страхованию вкладов, которое является конкурсным управляющим банка. В сентябре 2020 года арбитраж начал процедуру реструктуризации долгов Коркунова.

Тогда суд назначил финансового управляющего и включил в реестр кредиторов требование банка на 1,9 миллиона рублей.

В начале 1990-х Коркунов основал компанию по импорту кондитерских изделий, создав сеть дистрибьюторов в Москве и регионах. Затем он построил собственную кондитерскую фабрику, которая в 1999 году выпустила первую продукцию.

В конце 2006 года Коркунов продал кондитерский бизнес. В 2008 году он стал совладельцем казанского Татэкобанка и возглавил его совет директоров. Позднее кредитную организацию переименовали в «Анкор. Банк сбережений». Весной 2017 года ЦБ отозвал у банка лицензию, а Арбитражный суд Татарстана признал его банкротом.

В 2020 году Агентство по страхованию вкладов подало иск к 15 совладельцам банка, включая Коркунова, на сумму 5,94 миллиарда рублей. В январе 2021 года Арбитражный суд Татарстана отказал в иске.