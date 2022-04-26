Ссылка на новое шоу Вована и Лексуса появилась в Тwittеr Роулинг
В Twitter Джоан Роулинг вставили ссылку на шоу Вована и Лексуса
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) запустили на RuTube «Шоу ВиЛ». Тремя китами информационного проекта стали разоблачений фейков, пранки и музыка.
На шоу Вован и Лексус вместе с приглашенными гостями говорят на самые острые и животрепещущие темы. Героем первого выпуска пранкеров стал российский шахматист и гроссмейстер Сергей Карякин.
Ссылка на него появилась даже в Twitter британской писательницы Джоан Роулинг. Аккаунт, скорее всего, взломали.
Вован и Лексус показали Карякину запись пранка с генеральным директором Эмилем Сутовским. В разговоре с «министром спорта Украины» тот оскорбил российского шахматиста и заявил, что готов к продлению срока его дисквалификации вплоть до пожизненного.
Карякин предложил перевести видео на английский и отправить его для изучения в комиссию ФИДЕ по этике и дисциплине.