США потребовали конфисковать у Ким Кардашьян древнеримскую статую

Власти США потребовали конфисковать древнеримскую статую, купленную на имя звезды реалити-шоу, модели Ким Кардашьян. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«Мы считаем, что она была приобретена на ее имя без разрешения. Мы поощряем расследование и надеемся, что статую вернут законным владельцам», — сказал собеседник канала.

Речь идет о женской фигуре ниже пояса I–II веков нашей эры. Статую обнаружили сотрудники Погранично-таможенной службы США в порту Лос-Анджелеса еще в 2016 году. Брокер из компании Masterpiece International, занимающейся перевозкой предметов искусства, передал таможенникам документы о покупке статуи. Итальянские чиновники заявили, что скульптуру украли в их стране. Они ждут возвращения произведения искусства на Апеннинский полуостров, об этом говорится в гражданской жалобе на конфискацию, поданной в федеральный суд Лос-Анджелеса на прошлой неделе.

Власти США попросили итальянского археолога провести экспертизу. В итоге они выяснили, что скульптура была вывезена из Италии в США незаконно.

В документах по логистике Кардашьян указана в качестве грузополучателя и импортера фрагмента римской копии статуи Афины древнегреческого скульптора Мирона. Однако знаменитость все отрицает, написала «Газета.ru». По словам представителя звезды, Кардашьян в первый раз слышит об этой скульптуре.