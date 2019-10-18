Шоу Little Big в Калининграде под угрозой срыва из-за активиста

В агентстве Vagonka.Pro, которое должно привести коллектив в Калининград рассказали, что площадка уже отказала им со ссылкой на федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

«В частном разговоре было упомянуто о звонке „сверху“ с рекомендацией концерт не проводить», — пояснила пресс-атташе спецпроектов агентства Vagonka.Pro Оксана Акмаева.

Как уточнила «Газета.ru», концерт Little Big в Калининграде запланирован на 26 октября. Руководство площадки, где должен выступать коллектив уточнило, что в настоящее время идет консультация с юристами. Официальный комментарий там пообещали дать позже.

Между тем, на сайте Change.org появилась петиция по отмене концерта Little Big в Калининграде. «Считаем, что такие гастролеры не нужны нашим детям, подросткам и нашему городу», — написал автор петиции Артем Карпов. По его словам, установленная возрастная категория 16+ — это недостаточно.