Яна Чурикова перенесла срочную операцию

Телеведущая Яна Чурикова экстренно попала в больницу. Ей провели операцию.

Об этом сообщило издание StarHit с ссылкой на соцсети. Чурикова уточнила, что у нее был аппендицит. Сейчас она в порядке.

«Я оказалась в Волынской больнице, где меня прооперировали и восстановили. Личная благодарность всему коллективу больницы, с кем пересекалась в эти дни. А вы, друзья, берегите себя и друг друга и следите за питанием», — написала знаменитость.

Ранее артистку Ларису Гаврилину спасли в квартире в Москве. По предварительным данным, у нее выявили инсульт и пневмонию.

Скорая помощь смогла попасть в ее квартиру благодаря сотрудникам МЧС. Актриса лежала на полу и не могла подняться, но отказывалась ехать в больницу.