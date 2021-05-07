Сразу двух «Докторов Кто» заподозрили в домогательствах

Британского актера и продюсера Ноэля Кларка обвинили в харассменте во время участия в съемках фантастического сериала «Доктор Кто». Похожие обвинения поступили в адрес другого актера сериала Джона Барроумена. «Би-би-си» проведет расследование всех заявлений, чтобы выяснить, что происходило на съемочной площадке в середине 2000-х.

Об этом сообщил Gardian.

Заявления о том, что актер домогался до девушек во время участия в съемках сериала появились спустя неделю после решения BAFTA временно лишить Кларка премии. В то же время с ним разорвали связи ITV, Sky и BBC. Поводом послужил материал Guardian, в котором 20 девушек заявили о харассменте с его стороны. Сам актер категорически отвергает все обвинения.

Кроме того, в неуместном поведении обвинила другого актера сериала — Джона Барроумена. Он участвовал сразу в двух проектах вселенной — «Докторе Кто» и спин-оффе сериала — «Торчвуде». По словам коллег, за время съемок обоих проектов он не раз раздевался. Однако многочисленные свидетели этих случаев не видели в его поведении сексуального подтекста — они называли это неуместными шалостями.

Сам Барроумен признался в «дурачестве» и заявил, что понимает расстроенных его поведением коллег. Однако он подчеркнул, что его действия не несли никакого сексуального подтекста. Но эти заявления стали поводом обвинить «Би-би-си» в невнимательном отношении к этому вопросу в середине 2000-х.

Компания заявила, что будет расследовать все новые обвинения. Представители Би-би-си также призвали всех свидетелей такого поведения во время съемок «Доктора Кто» связаться с корпорацией. Они подчеркнули, что потрясены обвинениями и выступают «против всех форм неподобающего поведения».