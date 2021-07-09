Бренд Эмили Ратаковски взял в рекламу купальников модель плюс-сайз. Фото спровоцировали споры в Сети

Бренд Inamorata Woman, который принадлежит американской модели Эмили Ратаковски, показал в своей рекламной кампании модель размера «плюс». Это спровоцировало волну споров в Сети.

Рекламные снимки были опубликованы на странице бренда в Instagram. Плюс-сайз-моделью стала жительница Нью-Йорка Нони Сингор. Женщина снялась в двух купальниках коричневого цвета с одинаковым анималистичным принтом. На первом кадре Сингор позирует в бикини модели Neptune, который стоит 12,3 тысячи рублей. На втором кадре модель можно увидеть в комплекте под названием D Street, на сайте бренда он продается за ту же цену.

Также в ассортименте Inamorata Woman представлен купальник модели Las Olas в расцветке Clouded Leopard. Он состоит из плавок-стрингов и лифа с перекрестными завязками. Все бикини — двухсторонние, их внутренняя часть выполнена в черном цвете, отмечается в описании к указанным купальникам.

Мнения потенциальных покупателей по поводу рекламных фотографий разделились. Некоторые пользователи соцсети раскритиковали фигуру модели, назвав ее «пропагандой вредного образа жизни». Другие, напротив, восхитились фигурой Сингор, назвав ее «самой красивой манекенщицей».

В июне известная модель плюс-сайз Эшли Грэм опубликовала в своем Instagram подборку фотографий себя и других девушек с формами. Как пояснила модель, она решила разместить такой пост, потому что знает, что многие стесняются носить открытую одежду даже в жаркую погоду из-за комплексов. Таким образом, Грэм призвала женщин с лишними килограммами отбросить стыд по поводу своих фигур.