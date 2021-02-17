Муцениеце назвала универсальный способ пережить развод

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце в 2020 году развелась с Павлом Прилучным. По ее словам, справиться с расставанием могут помочь занятия спортом.

«Наверное, надо заняться спортом», — ответила актриса на вопрос об универсальном способе пережить развод.

При этом она отметила, что в случае, если у пары есть дети, то ради них родителям стоит сохранить контакт. Мужчине и женщине необходимо думать не о том, что они были мужем и женой, а о своей родительской роли. При этом женщинам не нужно пытаться насильно вовлечь бывших возлюбленных в жизнь детей.

«Я не думаю, что насильно нужно заставлять кого-то в этой жизни что-то делать. Это никогда не получается. Это просто глупая затея, сам разочаруешься и человек будет страдать, дети будут страдать», — пояснила Муцениеце сайту Teleprogramma.pro.

Она также призналась, что очень хочет третьего ребенка. Актриса хочет родить мальчика, но только после создания нового союза с мужчиной.

«Мне надо обязательно для этого создать семью, я не смогу родить ребенка только для себя. Мне важно знать, что есть мужчина, который тоже хочет ребеночка. Думаю, что все возможно в моей жизни», — заключила она.

Прилучный и Муцениеце поженились в 2011 году, а затем у них родились Тимофей и Мия. Брак звездной пары распался летом 2020 года. По словам Муцениеце, после развода ее карьера пошла в гору.