Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов после боя с Джастином Гейджи объявил о завершении своей карьеры. Российский боксер Костя Цзю рассказал «360», что вернуться чемпиона UFC заставит только мотивация.

«Если он найдет новую мотивацию, зачем он должен выходить, то может вернуться. Главное для него — мотивация. Если найдется, значит, вернется. Он еще молодой. Спорт — это зараза, в хорошем понимании этого слова. Очень тяжело просто так уйти», — рассказал Цзю.

Нурмагомедов — один из лучших наших бойцов ММА, должен войти в историю. Тем более если закончит свою карьеру непобедимым. Это имеет громадное значение, я считаю Костя Цзю.

Тем не менее заслуженный мастер спорта СССР не стал сравнивать Нурмагомедова с какими-либо бойцами. «Я не люблю сравнивать никого ни с кем. Зачем сравнивать? Он сделал то, что сделал, это супер», — объяснил он.

Хабиб Нурмагомедов в третий раз защитил свой чемпионский пояс в UFC в легком весе. В субботу, 24 октября, он одержал победу над американцем Джастином Гейджи. Российский боец стал победителем в 29-й раз, за всю свою карьеру он ни разу не проиграл.

Ранее спортивное издание посчитало, сколько Нурмагомедову заплатили за последний поединок.