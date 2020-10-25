facebook_pixel
    25 октября 2020, 19:34

    «Спорт — это зараза»: Костя Цзю допустил возвращение Нурмагомедова в октагон при одном условии

    Анастасия Калинина, Екатерина Земская

    Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов после боя с Джастином Гейджи объявил о завершении своей карьеры. Российский боксер Костя Цзю рассказал «360», что вернуться чемпиона UFC заставит только мотивация.
    «Спорт — это зараза»: Костя Цзю допустил возвращение Нурмагомедова в октагон при одном условии

    «Если он найдет новую мотивацию, зачем он должен выходить, то может вернуться. Главное для него — мотивация. Если найдется, значит, вернется. Он еще молодой. Спорт — это зараза, в хорошем понимании этого слова. Очень тяжело просто так уйти», — рассказал Цзю.

    Нурмагомедов — один из лучших наших бойцов ММА, должен войти в историю. Тем более если закончит свою карьеру непобедимым. Это имеет громадное значение, я считаю

    Костя Цзю.

    Тем не менее заслуженный мастер спорта СССР не стал сравнивать Нурмагомедова с какими-либо бойцами. «Я не люблю сравнивать никого ни с кем. Зачем сравнивать? Он сделал то, что сделал, это супер», — объяснил он.

    Хабиб Нурмагомедов в третий раз защитил свой чемпионский пояс в UFC в легком весе. В субботу, 24 октября, он одержал победу над американцем Джастином Гейджи. Российский боец стал победителем в 29-й раз, за всю свою карьеру он ни разу не проиграл.

    Ранее спортивное издание посчитало, сколько Нурмагомедову заплатили за последний поединок.