«Спорт — это зараза»: Костя Цзю допустил возвращение Нурмагомедова в октагон при одном условии
«Если он найдет новую мотивацию, зачем он должен выходить, то может вернуться. Главное для него — мотивация. Если найдется, значит, вернется. Он еще молодой. Спорт — это зараза, в хорошем понимании этого слова. Очень тяжело просто так уйти», — рассказал Цзю.
Нурмагомедов — один из лучших наших бойцов ММА, должен войти в историю. Тем более если закончит свою карьеру непобедимым. Это имеет громадное значение, я считаюКостя Цзю.
Тем не менее заслуженный мастер спорта СССР не стал сравнивать Нурмагомедова с какими-либо бойцами. «Я не люблю сравнивать никого ни с кем. Зачем сравнивать? Он сделал то, что сделал, это супер», — объяснил он.
Хабиб Нурмагомедов в третий раз защитил свой чемпионский пояс в UFC в легком весе. В субботу, 24 октября, он одержал победу над американцем Джастином Гейджи. Российский боец стал победителем в 29-й раз, за всю свою карьеру он ни разу не проиграл.
Ранее спортивное издание посчитало, сколько Нурмагомедову заплатили за последний поединок.