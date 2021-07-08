«Сплошные минусы»: певица Слава выступила против бодипозитива

Сторонники бодипозитива (движение за право ощущать себя комфортно при любом внешнем виде) лукавят, когда говорят, что им удобно жить с лишними килограммами. Либо они действительно очень счастливые люди, которые принимают себя. Такими размышлениями с подписчиками поделилась на своей странице в Instagram певица Слава (Анастасия Сланевская).

Артистка призналась, что для нее бодипозитив неприемлем. Она пояснила, что когда набирает лишние килограммы, то впадает в депрессию.

«Чувствую себя ужасно, когда толстею. Для меня это сплошные минусы, как физическом так и в эмоциональном состоянии. Но мне кажется, что люди, которые пропагандируют бодипозитив они лукавят. Либо они должны быть очень счастливыми, которые принимают себя такими, какие они есть абсолютно честно», — заявила Слава.

Она призналась, что тоже любит хорошо поесть, но жесткий гастрольный график позволяет ей быстро сбросить лишние килограммы.

В подписи к своим размышлениям о бодипозитиве певица задала вопрос своим подписчикам, которые находятся в плохой физической форме. Готовы ли они отказаться получить красивую фигуру по взмаху волшебной палочки крестной феи.