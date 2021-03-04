«Список бесконечен»: Самойлова перечислила, что ненавидит в материнстве

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова поделилась с подписчиками списком того, что она больше всего ненавидит в материнстве. По ее словам, перечень может быть бесконечным, но она выделила основные моменты.

«Предлагаю поднять себе настроение, написать что вы больше всего ненавидите в материнстве и поржать всем вместе, потому что этот список практически бесконечен», — написала Самойлова в Instagram.

На первое место она поставила проблему отсутствия сна и назвала ее классической. Затем блогерша призналась, что не любит одевать зимой детей в несколько слоев одежды под их крики. Также Самойлова ненавидит, когда дети просятся в туалет, когда уже полностью одеты.

«Объяснять необъяснимое! Этот пункт заслуживает отдельной слезы. Типа: «Мам, а почему я не могу стать птицей? <…> Повторять миллиард раз и понимать, что тебя все равно вряд ли услышат. Отвечать на одни и те же вопросы весь день. Ходить в школу и делать уроки», — перечислила она.

Кроме того, Самойлова добавила в список пункты с испачканной мебелью и одеждой, драки, споры и круговорот детских хотелок.

Подписчики поспешили поделиться своими ненавистными вещами в материнстве. У некоторых пункты сошлись с автором поста, но многие добавили что-то свое.

«Ненавижу наварить макароны, а, оказывается, надо было рисик», — написала одна из пользовательниц.

«Ненавижу наступать на разбросанное „Лего“», — добавила другая.

«Я не люблю собирать в детский сад, каждый день уговаривая и придумывая кучу мотиваций», — признались в комментариях.

Оксана Самойлова воспитывает четверых детей — Ариелу, Лею, Майю и Давида. Она вышла замуж за рэпера Джигана в 2012 году.