Специалисты озвучили цены на рекламные посты в инстаграме у российских звезд

Выяснилось, что самые высокие цены на рекламные публикации вовсе не у главных звезд соцсетей — певицы Ольги Бузовой и телеведущей Ксении Собчак.

Первое место в списке занимает певец Егор Крид. Сделать пост на его странице стоит 2,2 миллиона рублей. Следом за ним идет Валерия. Несмотря на относительно небольшое, в сравнении с другими, количество подписчиков, пост на ее странице обойдется рекламодателям в 1,5 миллиона рублей.

На третьем и четвертом местах расположились блогеры и по совместительству подруги — Ида Галич и Анастасия Ивлеева. Чтобы новоиспеченная мама опубликовала у себя ваш пост, необходимо заплатить 1,4 миллиона рублей, пост у супруги певца Элджея стоит 1,07 миллиона рублей.

Замыкает пятерку лидеров продюсер Димы Билана — Яна Рудковская. За рекламный пост жена Плющенко получает 1,05 миллиона рублей.

Собчак согласна сделать пост, если ее гонорар составит 750 тысяч рублей. Ольга Бузова, имея рекордное количество подписчиков — 19,5 миллиона — работает почти «бесплатно». Реклама на ее странице стоит 350 тысяч рублей.