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    27 июля 2020, 11:55

    Специалисты назвали причину смерти сестры Джорджа Майкла

    Полина Петрова

    Специалисты назвали причину смерти сестры музыканта Джорджа Майкла, парикмахерши Мелани Панайоту, сообщило Mirror.
    Специалисты назвали причину смерти сестры Джорджа Майкла

    Уточняется, что 59-летнюю женщину обнаружили без сознания в ее лондонском доме в конце декабря минувшего года. Это произошло вскоре после третьей годовщины со дня смерти ее брата. Панайоту умерла в больнице.

    Причиной смерти стал диабетический кетоацидоз. Он был спровоцирован недостатком инсулина и высоким уровнем сахара в крови, информирует «Газета.ру».

    Джордж Майкл умер 25 декабря 2016 года. Сердце певца остановилось на фоне болезни печени. Ему было 53 года.

    Новости SMI.FM