Специалисты назвали причину смерти сестры Джорджа Майкла

Уточняется, что 59-летнюю женщину обнаружили без сознания в ее лондонском доме в конце декабря минувшего года. Это произошло вскоре после третьей годовщины со дня смерти ее брата. Панайоту умерла в больнице.

Причиной смерти стал диабетический кетоацидоз. Он был спровоцирован недостатком инсулина и высоким уровнем сахара в крови, информирует «Газета.ру».

Джордж Майкл умер 25 декабря 2016 года. Сердце певца остановилось на фоне болезни печени. Ему было 53 года.