Специалист по коммуникациям Самойленко: заявление Моргенштерна о создании СМИ может быть пиар-ходом

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко считает, что заявление рэпера Алишера Моргенштерна о создании собственного СМИ может быть просто пиар-ходом. Об этом сообщила газета «Известия».

Он уточнил, что СМИ необходимо зарегистрировать в государственных органах. Сейчас у Моргенштерна есть проблемы с законом, а сам он находится за границей, поэтому непонятно, сможет ли он оформить все нужные документы.

Также Самойленко уточнил, что содержать СМИ очень дорого, а также необходимо сделать его привлекательным для потенциальных читателей.

«Сейчас идея певца, скорее, носит единичный характер», — заключил эксперт.