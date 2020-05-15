Специалист объяснил, почему Заворотнюк не стали лечить рассказанным Путину способом

Семья Анастасии Заворотнюк отказалась от предложенного лечения из-за наступившей у актрисы ремиссии. Вариант с онколитической вирусной терапией для лечения глиобластомы ранее озвучили в Институте молекулярной биологии РАН.

Главный научный сотрудник научно-исследовательского института Петр Чумаков пояснил в беседе с сайтом kp.ru, что медики провели тестирование и знают, какой вирус использовать в случае необходимости.

Муж Заворотнюк оказался человеком осторожным и не стал торопиться с началом лечения. В своем решении он сослался на улучшение состояния артистки.

«Он говорит: „Давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо — тогда мы приступим“», — рассказал Чумаков.

Эксперт подчеркнул, что под каждого пациента вирус подбирают отдельно. Опухоли «очень индивидуальны».

«Если взять двух человек с глиобластомой, то если по морфологическим признакам это будет похоже, то по молекулярным признакам это очень разные опухоли», — подчеркнул Чумаков.

О технологии лечения опухолей, которую предложили Анастасии Заворотнюк, 14 мая рассказали президенту РФ Владимиру Путину. Ее уже проверили на добровольцах с четвертой стадией рака. Обычная терапия им не помогает.