Специалист объяснил, почему Заворотнюк не стали лечить рассказанным Путину способом
Главный научный сотрудник научно-исследовательского института Петр Чумаков пояснил в беседе с сайтом kp.ru, что медики провели тестирование и знают, какой вирус использовать в случае необходимости.
Муж Заворотнюк оказался человеком осторожным и не стал торопиться с началом лечения. В своем решении он сослался на улучшение состояния артистки.
«Он говорит: „Давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо — тогда мы приступим“», — рассказал Чумаков.
Эксперт подчеркнул, что под каждого пациента вирус подбирают отдельно. Опухоли «очень индивидуальны».
«Если взять двух человек с глиобластомой, то если по морфологическим признакам это будет похоже, то по молекулярным признакам это очень разные опухоли», — подчеркнул Чумаков.
О технологии лечения опухолей, которую предложили Анастасии Заворотнюк, 14 мая рассказали президенту РФ Владимиру Путину. Ее уже проверили на добровольцах с четвертой стадией рака. Обычная терапия им не помогает.