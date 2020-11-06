«Спешу закрыть глаза и вспомнить». Винокур назвал Жванецкого великим писателем

Артист эстрады и юморист Владимир Винокур рассказал «360», что за несколько минут ему позвонили уже десятки журналистов.

Все спешат быть первыми. А я спешу закрыть глаза и вспомнить лучшие дни этого человека — великого писателя, настоящего гражданина этой страны Владимир Винокур.

Михаил Жванецкий скончался 6 ноября в возрасте 86 лет. Он умер после продолжительной болезни — о каком именно заболевании идет речь пока не ясно. Из-за состояния здоровье ему пришлось отказаться от выступлений в начале октября 2020 года. Кроме того, сатирик закрыл собственную передачу. Он объяснил свое решение тем, что предпочитает «стареть дома».