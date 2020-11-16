Представитель Хрусталева осудила спекуляции на его диагнозе

Менеджер соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева прокомментировал заявление врача-диетолога Алексея Ковалькова, назвавшего госпитализацию артиста «коммерческим ходом». Анна Трегуб признала, что ее не устроил поставленный ее подопечному диагноз.

В беседе с «Газетой.ru» она сообщила, что не знает, кто такой Ковальков, и ей абсолютно неинтересно, что думает диетолог по поводу диагноза врачей.

«Нас самих до конца не устроил этот диагноз, артист будет проходить дополнительное обследование. Это пустопорожняя история. По ней нужно обращаться к бабкам, которые семечки едят у подъезда», — подчеркнула она.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков счел некорректным поставленный Хрусталеву диагноз «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Он уточнил, что лекарственная несовместимость грозит медикам уголовной ответственностью. Ситуация напомнила ему «коммерческий ход».

Врач-диетолог Анна Белоусова сообщила, что организм Хрусталева мог отреагировать на переутомление и стрессовые ситуации, и артист мог впасть в кому.