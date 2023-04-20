Знаменитости 20 апреля 2023, 18:08 Спектакли «Гамлет» с Данилой Козловским перенесли в Петербурге Малый драмтеатр в Петербурге перенес спектакли «Гамлет» с Данилой Козловским

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Академический Малый драматический театр — Театр Европы в Санкт-Петербурге перенес на месяц два спектакля «Гамлет», в котором главного героя играет Данила Козловский. Сообщение появилось на сайте МДТ.

«К нашему огромному сожалению, спектакли „Гамлет“, назначенные на 20 и 21 апреля, мы вынуждены перенести на 21 и 22 мая соответственно», — отметили в пресс-службе театра.

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Билеты, которые зрители уже купили, останутся действительными. В МТД выразили надежду на то, что спектакли через месяц все-таки состоятся.

«Гамлет» показывают на сцене Театра Европы с 2016 года. Партнерами Козловского по спектаклю являются Елизавета Боярская, которая играет Офелию, Ксения Раппопорт — Гертруда, а также другие артисты.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в прокуратуру с требованием проверить Козловского по статье о дискредитации ВС России. По его словам, артист после начала спецоперации уехал в Штаты. Сам Козловский заверил, что ездил в США, чтобы навестить ребенка. Актер подчеркнул, что не призывал к митингам. Прокуратура Москвы все же проведет проверку в отношении актера.