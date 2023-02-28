Знаменитости 28 февраля 2023, 00:53 Спектакль с участием актрисы Чулпан Хаматовой отменили в Латвии Новый Рижский театр отменил спектакль с Чулпан Хаматовой из-за «творческой неудачи» РИА «Новости»

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Новый Рижский театр отменил спектакль Gogolis.Nature Morte, в котором задействована актриса Чулпан Хаматова. Информация об этом появилась на официальном сайте учреждения культуры.

«Творческая неудача. В театре такое бывает», — говорится в сообщении.

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Отмена коснулась генеральной репетиции, которая должна была состояться 27 февраля, премьера самой постановки (28 февраля) и спектакли, запланированные на 1, 2, 3, 4, 30 и 31 марта. Администрация театра вернет деньги зрителям, которые успели приобрести билеты на постановку.

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В ноябре 2022 года актриса Чулпан Хаматова стала лауреатом премии театральных работников «Ночь лицедеев» в Латвии в номинации «Актриса года». Ей вручили награду за участие в моноспектакле под названием Post Scriptum Нового Рижского театра.

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