Знаменитости 22 февраля 2024, 12:04 Спектакль Геннадия Хазанова в годовщину СВО призвали отменить Движение «Зов народа» потребовало запретить спектакль Геннадия Хазанова в Калуге Photoagency Interpress/Global Look Press

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В Калуге 24 февраля покажут спектакль «Трое в парке, не считая собаки!» с участием Геннадия Хазанова. Общественное движение «Зов народа» потребовало от губернатора Калужской области Владислава Шапши отменить постановку из-за связанной со спецоперацией позиции артиста. Активисты опубликовали обращение в своем Telegram-канале.

Спектакль по пьесе «Последний роман» американского драматурга Джо ДиПьетро покажут во вторую годовщину спецоперации. К содержанию постановки у общественников вопросов нет, их возмутил актерский состав. «Зов народа» заявил, что Геннадий Хазанов высказался против проведения спецоперации, и напомнил о видео с его участием — актер назвал любовь к родине чувством, присущим рабам.

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«Учредителем Калужской филармонии является Министерство культуры и туризма Калужской области, поэтому просим дать указание подведомственному вам учреждению отменить указанный концерт», — сказали общественники.

«Трое в парке, не считая собаки!» в Калужской областной филармонии планировали показать 25 февраля, но перенесли на день из-за гастрольного графика актеров. Кроме Геннадия Хазанова на сцену выйдут Ольга Остроумова и Марина Иванова. Несмотря на возмущения общественников, продажу билетов не остановили. Судя по информации на сайте филармонии, калужане выкупили около двух третей мест.

Движение «Ветераны России» просило отменить концерт Геннадия Хазанова в Москве и проверить его высказывания на дискредитацию армии. Артист не согласился с претензиями и опроверг сообщения об эмиграции.