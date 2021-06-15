«Спасибо за цирк!» Вдова Грачевского решила судиться за «Ералаш» из-за поддельной подписи

Екатерина Белоцерковская, вдова Бориса Грачевского, подала в суд на Аркадия Григоряна, которого обвиняет в подделке подписей для того, чтобы завладеть наследством ее умершего мужа, а именно всем «Ералашем». Об этом Белоцерковская рассказала «360».

Вдова Грачевского в конце апреля выложила у себя в Instagram заключение специалиста по итогам почерковедческой экспертизы. Было установлено, что в договоре о передаче Григоряну 50% доли в «Ералаше» стоит поддельная подпись Грачевского.

Белоцерковская призналась, что раньше полностью доверяла Григоряну и верила, что он вернет свою долю в «Ералаше» всем наследникам Грачевского.

«Мы пришли к нему мирно, поговорили с ним. Показали ему эту подпись, попросили объяснить, каким образом подпись не Бори стоит в документах. Человек просто-напросто сказал: „Я не знаю, как это объяснить“. Ну и что нам с этим делать? Отдавать в производство. Ну мы и отдали», — рассказала «360» Белоцерковская.

В СМИ ранее сообщили, что Григорян пожаловался в полицию на жен Грачевского, которые хотят вернуть права на «Ералаш», которые, как они считают, должны перейти к ним по наследству.

Когда Белоцерковская узнала об обращении Григоряна в полицию, то ей стало смешно.

«Не смеялась полгода, сегодня впервые посмеялась. Спасибо большое за цирк», — сказала она.

Белоцерковская рассказала, что всегда дружила с Григоряном, который является крестным отцом двоих детей Грачевского. Она отметила, что не собирается отнимать у Григоряна его должность, просто хочет, чтобы наследство Грачевского было справедливо поделено с его семьей.

Григорян при разговоре с «360» отказался обсуждать эту ситуацию.

«Я не обсуждаю эту ситуацию», — заявил он, бросив трубку.

Анна Грачевская, предыдущая жена создателя киножурнала, опубликовала в Instagram видео, в котором рассказала, что не понимает, каким образом Григоряну могли достаться 50% «Ералаша», а самому Грачевскому — «49% с копейками». Она призналась, что никто не хочет отнимать «Ералаш», а лишь пытается добиться справедливости для всех наследников.