Знаменитости 27 февраля 2024, 07:23 Создателя Mr. Freeman и Ам Няма заочно арестовали в Москве Суд в Москве заочно арестовал автора идеи Mr. Freeman Мунтяна за фейки об армии Unsplash

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Хорошевский суд Москвы заочно арестовал автора мультперсонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна*, обвиняемого в распространении фейков о российской армии. Дело рассмотрели 26 февраля, сообщили на сайте судов общей юрисдикции.

Суд избрал мультипликатору меру пресечения в виде заключения под стражу. Павла Мунтяна* обвинили по части второй статьи 207.3 УК России «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды». Его арестовали заочно, срок начнет исчисляться с момента экстрадиции или задержания на территории России.

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Павел Мунтян* известен как генеральный продюсер студии Toonbox, создатель персонажа Mr. Freeman, продюсер детских мультсериалов об Ам Няме и «ДиноСити», монтажер «Фиксиков». Поводом для возбуждения уголовного дела стал его пост в соцсетях о событиях в Буче.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.