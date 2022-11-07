Создателя главных хитов «Ласкового мая» похоронят в Оренбурге | 360°

Знаменитости 07 ноября 2022, 19:01 Создателя главных хитов «Ласкового мая» похоронят в Оренбурге Создателя хитов «Ласкового мая» Сергея Кузнецова похоронят 13 ноября YouTube

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Композитора и создателя легендарных хитов группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова похоронят в Оренбурге 13 ноября. Дату и место похорон в комментарии ТАСС сообщил помощник музыканта Ринат Масягутов.

По его словам, церемония прощания состоится в похоронном зале на улице Монтажников, 29Б. Причину смерти композитора Масягутов не уточнил.

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Известно, что Кузнецов умер в возрасте 58 лет. Клавишник «Ласкового мая» Андрей Шишкин в беседе с «360» рассказал, что Кузнецов злоупотреблял спиртным. По его мнению, эта привычка могла привести к его преждевременной кончине.

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Шишкин отметил, что Кузнецов был создателем самых главных хитов «Ласкового мая»: это песни «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер». Композитор был очень талантливым, но в чем-то несчастным человеком, добавил он.

По его словам, Кузнецов никогда никого ни о чем просил, жил скромно, в двухкомнатной квартире в Оренбурге, свои средства тратил на творчество, записи в студии. Семьи и детей у него не было.