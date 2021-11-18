Создатели сериала «Корона» могут получить иск от Букингемского дворца

Сериал «Корона», рассказывающий о жизни британской королевской семьи, может получить судебный иск за нереалистичное изображение событий. Об этом друзьям королевских особ, которых также сыграли в сериале, рассказали их юристы.

«Королевская семья имеет полное право подать в суд на Netflix за свое нереалистичное изображение в сериале „Корона“ (The Crown).<> Друзья семейства, которых также показали в нашумевшем шоу, узнали об этом после консультации с юристами фирм Farrer&Co и Harbottle&Lewis, представляющими интересы королевской семьи», — написала газета Mirror.

В пятом сезоне сериала, который выйдет в ноябре этого года на стриминговом сервисе Netflix, расскажут о событиях, происходящих в королевской семье в 1990-х годах. Сюжет, в основном, сосредоточится на разводе Чарльза и Дианы и смерти принцессы, написал «ФедералПресс».

По словам некоторых кинокритиков, проект может вызвать неоднозначную реакцию у королевского двора. Правительство Великобритании уже потребовало обозначить сериал, как не документальный, однако сервис проигнорировал эту просьбу.