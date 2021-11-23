Создатели «Карточного домика» получат $31 млн от актера Кевина Спейси

Суд приговорил актера Кевина Спейси выплатить киностудии MRС, снимавшей сериал «Карточный домик», 31 миллион долларов. По словам представителей компании, артист нарушил правила поведения во время рабочего процесса, в частности они касались недопустимости сексуальных домогательств на работе. Об этом рассказала радиостанция «Говорит Москва».

Нарушения актера привели к тому, что киностудии пришлось не снимать несколько эпизодов, в которых был задействован актер. Позже Спейси был уволен, а количество серий сокращено с 13 до восьми. Эти действия привели к издержкам и сокращению выплат от сервиса Netflix.

Скандал с Кевином Спейси начался еще в 2017 году, когда актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах в 14-летнем возрасте. Позже актеру приписали еще несколько сексуальных насилий.