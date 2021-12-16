Создатели фильма «16-й» рассказали о съемочном процессе

Создатели и участники съемочной группы фильма бизнесмена Евгения Пригожина «16-й» поделились своими воспоминаниями о съемках на закрытой вечеринке по случаю выхода фильма в Санкт-Петербурге. Об этом написало РИА ФАН.

«Когда мы начинали съемки фильма, то боялись. Жанр черной комедии — самый сложный из тех, что существуют. Фильм еще и политический, и идеологический. Мы туда вплели все очень аккуратно, никого не обидели. Я считаю, что это очень хорошее кино», — рассказал продюсер фильма Сергей Щеглов.

Комедия обыгрывает политические события 2016 года, когда Россию обвинили во вмешательстве в выборы в США. Несмотря на серьезную тему, участники съемочной группы утвыерждают, что работать над фильмом было весело и легко.

«Команда очень молодая. Молодой режиссер, молодые артисты. Из-за этого была такая невероятная энергия! Было весело, музыка. Не было ощущения, что мы работаем. Мы существовали, мы веселились», — рассказала актриса Манана Гогитидзе.

С ней согласился и самый маленький участник группы — восьмилетний актер Мирон Проворов.

«Было очень весело, когда мы снимали этот фильм. Было иногда сложно, но и легко. Были эмоции разные, настроение, желание. Это кино веселое!», — рассказал мальчик.