Создатели фейковой страницы Ахеджаковой извинились перед актрисой

Создатели фейковой страницы Лии Ахеджаковой в Twitter извинились перед артисткой. До этого Ахеджакова рассказала, что ее нет ни в каких социальных сетях.

Они написали, что не хотели обижать актрису, поэтому «пришли к логическому завершению».

«Мы приносим Лии Ахеджаковой искренние извинения. Приносим извинения и всем, кто принимал этот аккаунт как официальный аккаунт актрисы», — написано в одном из постов.

Также создатели аккаунта прокомментировали конфликт Владимира Соловьева с актрисой. Они написали, что им стало обидно, когда Соловьев начал жестко критиковать спектакль с участием Ахеджаковой, поэтому они решили ответить ему от ее имени.

Ранее Ахеджакова сыграла в театре необычную роль. Соловьев увидел в этом пропаганду нетрадиционной ориентации и оскорбление ветеранов.

После этого в Twitter появились записи от имени Ахеджаковой, что у Соловьева нет совести. Актриса утверждает, что ничего такого не писала.

«Понимаете, я вообще не в интернете, меня нет ни в каких социальных сетях», — заявила она.

Также Ахеджакова добавила, что переживает из-за слов Соловьева.